Родители убитой аспирантки Ещенко отказались от гражданского иска к историку Соколову

Родители убитой аспирантки Анастасии Ещенко не станут требовать компенсации с обвиняемого в ее убийстве историка Олега Соколова.

Семье Ещенко не будет заявлять гражданский иск с требованием компенсации в отношении Соколова, сообщает РБК со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Александра Бакшеева. Сумма иска могла составить 10 миллионов рублей.

Напомним, историк Олег Соколов был задержан утром 9 ноября на набережной реки Мойки. Как полагает следствие, его выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из бреза, изготовленного из 5,6-мм охотничьего карабина «ТОЗ-17-01». Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.