Осколки мотоцикла разлетелись по дороге после ДТП на Полюстровском проспекте

Осколки мотоцикла разлетелись по дороге после ДТП на Полюстровском проспекте
Место ДТП. Фото: /vk.com/spb_today

В понедельник, 22 июня в Калининском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

По словам очевидцев, водитель Nissan и мотоциклист не смогли разъехаться на Полюстровском проспекте. По предварительной информации, легковушка не пропустила мотоцикл. В результате ДТП образовалась пробка в обе стороны.

«На Полюстровском не доезжая Кантемировской Ниссан не пропустил мотоциклиста. Стоят левые ряды в обе стороны», -сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внешнем кольце КАД во Всеволожском районе Ленинградской области 22 июня произошло ДТП с участием двух автомобилей и микроавтобуса. В аварии пострадали два человека.

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