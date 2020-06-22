В Ленобласти 23 июня ожидается +26 градусов тепла

В Ленобласти 23 июня ожидается +26 градусов тепла
В Ленобласть вернется настоящая летняя жара. Фото: pixabay.com

В Ленобласти во вторник, 23 июня, ожидается малооблачная погода без осадков.

По данным ФБГУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью температура воздуха опуститься до плюс 7 градусов. Днем жителей Ленобласти ожидается до плюс 26 градусов.

Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

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