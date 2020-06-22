На проспекте Ветеранов внедорожник сбил пенсионера на велосипеде

На проспекте Ветеранов внедорожник сбил пенсионера на велосипеде
Пострадавший получил травмы средней степени тяжести. Фото: Pixabay

В Петербурге на проспекте Ветеранов у дома 171 велосипедист попал под колеса внедорожника. В результате пострадал 79-летний мужчина, который ехал на велосипеде.

ДТП произошло утром 22 июня, сообщили в Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился 45-летний водитель, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил 79-летнего велосипедиста.

Пострадавший получил травмы средней степени тяжести. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внешнем кольце КАД во Всеволожском районе Ленинградской области 22 июня произошло ДТП с участием двух автомобилей и микроавтобуса. В аварии пострадали два человека.

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