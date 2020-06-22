В Ленобласти отозвали разрешение на размещение в регионе зернового терминала в Батарейной

В Ленобласти отозвали разрешение на размещение в регионе зернового терминала в Батарейной
Область отзывает свое согласование на размещение зернового терминала в бухте Батарейная. Фото: Pixabay

Правительство Ленобласти решило отозвать согласование проекта о размещении зернового терминала в бухте Батарейная Ломоносовского района.

По планам властей региона, терминал планировали возвести на месте старой заправочной базы подводных лодок. Строительством, на которое выделили 35 млрд рублей, должна была заниматься компания «Балтийский Зерновой Терминал».

Для отзыва разрешения на реализацию проекта есть несколько причин. Одна из них заключается в том, что территория под строительство терминала соседствует с заказником «Лебяжий», при этом мнение экологической комиссии отсутствует.

Власти обращают внимание и на тот факт, что в области достаточно выходов в Балтику, а существующие перевалочные терминалы пока еще полностью не загружены.

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