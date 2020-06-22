На российской станции «Мирный» в Антарктиде вспыхнул пожар

На станции «Мирный» в Антарктиде вспыхнул пожар, сгорело несколько лабораторий. Обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июня. В результате случившегося полностью сгорел метеокабинет «Дома Радио». Несмотря на принятые меры по борьбе с огнем, также сгорели кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка,

Как сообщили на сайте НИИ Арктики и Антарктики, всего на станции находятся 23 сотрудника, связь с ними установлена. Угрозы для их жизни и здоровья нет.

Предпринимаются меры по возобновлению метеонаблюдений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на проспекте Просвещения произошел пожар в павильоне «Кебаб Хаус». На опубликованных в Сети фотографиях видно, что огонь охватил одноэтажное здание практически целиком.