Девять спасателей потушили полыхающую шаурменную на Просвещения

Вечером на проспекте Просвещения произошел пожар в шаурменной. Огонь полностью охватил одноэтажное здание. Девять спасателей оперативно потушили пламя.

Возгорание случилось в понедельник, 22 июня, в постройке 54. По словам очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», там полыхало заведение «Кебаб Хаус». Они также опубликовали кадры с места пожара.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 22:44. Спустя 11 минут огонь был ликвидирован.

В помещении горела обстановка на площади 20 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дым от пожара в шаурменной поднялся высоко в небо.