Инкассаторская машина перевернулась после столкновения с каршерингом на Испытателей

Поздно вечером на перекрестке проспекта Испытателей и проспекта Сизова произошло серьезное ДТП. Дорогу не смогли поделить инкассаторская машина и каршеринг. Очевидцы предположили, что люди в арендованном авто были пьяны.

Авария случилась в ночь на вторник, 23 июня. Кадры момента столкновения опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На них видно, что легковой автомобиль вылетел на перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего в машину подбил другой транспорт. От удара инкассаторская машина несколько раз перевернулась, а каршеринг откатился к обочине.

К месту происшествия прибыли медики и правоохранители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАЗель с морковью угодила в ДТП на КАД перед Кудрово. По словам очевидцев, у фуры лопнуло переднее колесо, она встала на обочину.