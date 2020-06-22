Петербуржец выставил на «Авито» пуанты Волочковой, она просит их вернуть

Петербуржец выставил на &#171;Авито&#187; пуанты Волочковой, она просит их вернуть
Продавец готов на небольшой торг. Фото: avito.ru

Анастасия Волочкова хочет вернуть свои пуанты, которые больше 20 лет назад подарила 90-летней поклоннице. Они появились на сайте бесплатных объявлений. Приобрести их можно за 370 тыс. рублей.

Объявление на «Авито» разместил житель Петербурга по имени Петр. Пуанты оказались с историей — в 1996 году Волочкова подарила их Елизавете Николаевне. Они оба подписаны.

Как сообщает «Комсомольская правда», подарок попал к горожанину случайно. Вернуть их первому хозяину так и не получилось, в итоге Петр решил их продать, предупредив балерину.

Сначала Волочкова не возражала, чтобы он оставил пуанты себе. Но после того как горожанин выставил их на Avito, решение поменяла. Она попыталась обменять их на другие, однако договориться не удалось.

Житель Северной столицы также отметил, что готов немного «скинуть» цену.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова продемонстрировала откровенный шпагат из люка иномарки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авито анастасия волочкова санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец выставил на «Авито» пуанты Волочковой, она просит их ...
Инкассаторская машина перевернулась после столкновения с каршерингом на ...
В Копорье легковушка снесла забор и влетела в опору моста крепости
Беглов назвал условие для открытия парков
Девять спасателей потушили полыхающую шаурменную на Просвещения
На российской станции «Мирный» в Антарктиде вспыхнул пожар
На Просвещения вспыхнул «Кебаб Хаус»
Apple представила новую операционную систему для iPhone