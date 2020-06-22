Петербуржец выставил на «Авито» пуанты Волочковой, она просит их вернуть

Анастасия Волочкова хочет вернуть свои пуанты, которые больше 20 лет назад подарила 90-летней поклоннице. Они появились на сайте бесплатных объявлений. Приобрести их можно за 370 тыс. рублей.

Объявление на «Авито» разместил житель Петербурга по имени Петр. Пуанты оказались с историей — в 1996 году Волочкова подарила их Елизавете Николаевне. Они оба подписаны.

Как сообщает «Комсомольская правда», подарок попал к горожанину случайно. Вернуть их первому хозяину так и не получилось, в итоге Петр решил их продать, предупредив балерину.

Сначала Волочкова не возражала, чтобы он оставил пуанты себе. Но после того как горожанин выставил их на Avito, решение поменяла. Она попыталась обменять их на другие, однако договориться не удалось.

Житель Северной столицы также отметил, что готов немного «скинуть» цену.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова продемонстрировала откровенный шпагат из люка иномарки.