Онколог предупредила об опасных предвестниках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова рассказала, что может быть предвестником рака. По ее словам, стоит внимательно следить за кондиломами на коже.

Специалист рассказала в своем инстаграме, что начальных стадиях кондиломы возникают бессимптомно. Они выглядят как одиночные, заостренные, бесцветные бородавки. Обычно на них не обращают внимания, поскольку они не вызывают дискомфорта. Однако они могут вырасти и срастись в одно большое образование.

Кондиломы свидетельствуют о поражении организма вирусом папилломы человека (ВПЧ), который может вызвать рак шейки матки. Кондиломы опасны тем, что могут перерасти в онкологию из-за их постоянного травмирования.

Самостоятельное удаление наростов может обернуться серьезными последствиями, так что это лучше доверить врачу. Основным методом лечения является лазерное иссечение.

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