Онколог перечислил главные симптомы рака кишечника

Рак тонкой кишки сложно выявить с помощью диагностики, однако существуют пять симптомов, указывающих на его возможное наличие.
По словам врача-онколога Ивана Карасева, заболевание тонкой кишки может сопровождаться тошнотой, рвотой, болями в районе пупка, вздутием живота, проблемами со стулом (как диареей, так и запором), а также появлением крови в стуле.
В своем Instagram-аккаунте специалист рассказал, что злокачественные опухоли в тонкой кишке обнаруживаются зачастую во время операции.
К воспалительным процессам может привести употребление жирной, жареной, копченой пищи. Специалист подчеркнул, что сбалансированное питание поможет поддержать здоровье кишечника. В группе риска также находятся люди с наследственной предрасположенностью, полипами и хроническими заболеваниями кишечника.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онкологию можно определить по запаху.