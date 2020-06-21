Онколог перечислил главные симптомы рака кишечника

Главными признаками рака Карасев назвал тошноту и рвоту, вздутие живота, запоры или диарея, боли в районе пупка, кровь в стуле. Фото: Pixabay

Главными признаками рака Карасев назвал тошноту и рвоту, вздутие живота, запоры или диарея, боли в районе пупка, кровь в стуле. Фото: Pixabay

Рак тонкой кишки сложно выявить с помощью диагностики, однако существуют пять симптомов, указывающих на его возможное наличие.

По словам врача-онколога Ивана Карасева, заболевание тонкой кишки может сопровождаться тошнотой, рвотой, болями в районе пупка, вздутием живота, проблемами со стулом (как диареей, так и запором), а также появлением крови в стуле.

В своем Instagram-аккаунте специалист рассказал, что злокачественные опухоли в тонкой кишке обнаруживаются зачастую во время операции.

К воспалительным процессам может привести употребление жирной, жареной, копченой пищи. Специалист подчеркнул, что сбалансированное питание поможет поддержать здоровье кишечника. В группе риска также находятся люди с наследственной предрасположенностью, полипами и хроническими заболеваниями кишечника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онкологию можно определить по запаху.