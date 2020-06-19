Врач: онкологию можно определить по запаху

Во время борьбы с раком организм вырабатывает "фактор некроза опухоли". Фото: Pixabay

Во время борьбы с раком организм вырабатывает "фактор некроза опухоли". Фото: Pixabay

Запах пота может быть признаком деструктивных процессов в организме, а также неправильной работы некоторых органов, в том числе и наличия онкологических заболеваний.

По словам медика-дерматолога Ирины Скорогудаевой, при злокачественных образованиях усиливается потливость: от человека начинает пахнуть «несвежим мясом».

В эфире телеканала «Россия» специалист объяснила, что такие изменения связаны с тем, что температура воздуха у больных раком обычно повышена на фоне борьбы организма с раком.

По словам врача, запах пота может приобретать необычные вариации, которые, в свою очередь, могут свидетельствовать о наличии у человека различных заболеваний. Так, от диабетиков часто пахнет ацетоном или прелыми яблоками, а при проблемах с печенью и почками пот приобретает запах аммиака.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что людям, страдающим фотодерматозом или фотодерматитом, нужно избегать прямых солнечных. Им нельзя загорать.