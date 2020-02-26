Эксперты назвали группу крови устойчивую к онкологии

Оказывается, люди с первой группой крови должны чаще других обследоваться.

Исследование проводили ученые из Каролинского университета, чтобы понять, люди с какой группой крови устойчивы к онкологии. Для этого они собирали данные у несколько тысяч человек разных возрастов на протяжении 25 лет. Им удалось выяснить, что люди со второй группой крови реже всех остальных заболевают раком. Обследоваться как можно чаще стоит людям с первой группой крови, чтобы в случае чего вовремя обнаружить онкологию.

При этом ученые напоминают, что важна не только группа крови, но также образ жизни человека. Важно отказаться от вредных привычек и больше двигаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онколог из Германии рассказал, что эффективнее всего побеждает рак. В частности, новый способ может спасти жизнь и сократить период лечения для многих пациентов, страдающих от тяжелой формы лимфомы — рака крови.