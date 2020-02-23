Онколог из Германии рассказал, что эффективнее всего побеждает рак

Эксперт отметил, что наука шагнула далеко вперед в лечении рака крови. Фото: pixabay.com

Эксперт отметил, что наука шагнула далеко вперед в лечении рака крови. Фото: pixabay.com

Немецкий специалист Йоханнес Брунс считает, что лучший способ борьбы с онкологическими заболеваниями — иммунотерапия.

Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества рассказал, что этот метод совсем новый, его внедрили в активное использование лишь в прошлом году. Однако уже сейчас иммунотерапия показывает потрясающие результаты, пишет «РИА Новости».

В частности, новый способ может спасти жизнь и сократить период лечения для многих пациентов, страдающих от тяжелой формы лимфомы — рака крови. Эффективность иммунной онкологии объясняется использованием медикаментов и измененных Т-клеток, пояснил врач.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какой рацион максимально снизит риск возникновения онкологических заболеваний. Списком полезных продуктов поделилась врач-онколог из Гамбурга.