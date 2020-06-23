Школьник помог пьяному пенсионеру, избитому на Светлановском

Петербургский подросток вызвал бригаду скорой помощи для тяжело травмированного пенсионера.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло на перекрестке Светлановского и Северного проспектов, что в Калининском районе Петербурга. С этого адреса был госпитализирован мужчина, которому около 60 лет. Его личность еще не установлена.

Медики диагностировали у него внутричерепную гематому и кровоизлияние. Сообщается, что от пострадавшего разило спиртным. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Раненого пенсионера нашел 17-летний школьник, который вызвал скорую помощь.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства травмирования мужчины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семейную пару избили подростки у метро «Рыбацкое». Петербургская прокуратура проконтролирует ход расследования по делу о нападении на двух местных жителей.