Жительницу Кингисеппа избили и изнасиловали во время застолья

Жительницу Кингисеппа избили и изнасиловали во время застолья
Задержанного подозревают в изнасиловании. Фото: Baltphoto

В Ленинградской области выясняются обстоятельства избиения и изнасилования безработной местной жительницы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в Кингисеппе, когда потерпевшая была в гостях у знакомых. Во время алкогольных посиделок на нее напал один из гостей. Мужчина напал на женщину с кулаками, а после изнасиловал.

Об этом сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника на месте происшествия. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженку изнасиловали на пляже в Сестрорецке после алкогольного застолья. Женщина назвала данные злоумышленника и его приметы. Открыто уголовное дело по факту произошедшего.

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Жительницу Кингисеппа избили и изнасиловали во время застолья
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