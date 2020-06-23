Жительницу Кингисеппа избили и изнасиловали во время застолья

В Ленинградской области выясняются обстоятельства избиения и изнасилования безработной местной жительницы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в Кингисеппе, когда потерпевшая была в гостях у знакомых. Во время алкогольных посиделок на нее напал один из гостей. Мужчина напал на женщину с кулаками, а после изнасиловал.

Об этом сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника на месте происшествия. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженку изнасиловали на пляже в Сестрорецке после алкогольного застолья. Женщина назвала данные злоумышленника и его приметы. Открыто уголовное дело по факту произошедшего.