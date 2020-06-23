В России повысят подоходный налог до 15%, но не для всех

В России повысят подоходный налог до 15%, но не для всех
Налог повысят с 1 января. Фото: pixabay.com

Речь идет о тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем президент России Владимир Путин рассказал во время телеобращения на «Первом канале». Глава государства знает, что многим текущая ситуация кажется несправедливой. Он отметил, что нужно повысить подоходный налог до 15% для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей. Облагаться им будет только та часть средств, которая превышает обозначенную сумму.

Для остальных ничего не изменится – налог составит 13%. Путин отмечает, что благодаря этому в бюджет поступит десятки миллиардов рублей. Эти средства будут тратить исключительно на помощь детям с редкими заболеваниями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России думают над увеличением размера пенсии.

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