В России думают над увеличением размера пенсии

В России думают над увеличением размера пенсии
Пенсионный фонд рассказал о планах на ближайшие годы. Фото: pixabay.com

Средний размер выплат может вырасти до 17 432 рублей.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда. В России хотят увеличить пенсии по старости – уже в 2021 году размер индексации составит 6,3%. С каждым годом сумма выплат будет становиться больше – вплоть до 2023 года. Ожидается, что в среднем пенсионеры через три года будут получать более 19 тысяч рублей.

Также в материалах говорится, что в ближайшее время не планируется повышение размера накопительной части и срочной пенсионной выплаты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правительство РФ может ввести выплаты на детей от 17 до 18 лет. Напомним, что первоначально президент Владимир Путин постановил ввести единовременные выплаты по 10 тыс. рублей для детей от 3 до 16 лет.

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