В России думают над увеличением размера пенсии

Средний размер выплат может вырасти до 17 432 рублей.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда. В России хотят увеличить пенсии по старости – уже в 2021 году размер индексации составит 6,3%. С каждым годом сумма выплат будет становиться больше – вплоть до 2023 года. Ожидается, что в среднем пенсионеры через три года будут получать более 19 тысяч рублей.

Также в материалах говорится, что в ближайшее время не планируется повышение размера накопительной части и срочной пенсионной выплаты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правительство РФ может ввести выплаты на детей от 17 до 18 лет. Напомним, что первоначально президент Владимир Путин постановил ввести единовременные выплаты по 10 тыс. рублей для детей от 3 до 16 лет.