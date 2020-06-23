Путин отметил, что хочет знать мнение россиян о поправках в Конституции РФ

Путин отметил, что хочет знать мнение россиян о поправках в Конституции РФ
Конституция РФ. Фото: kremlin.ru

Президент напомнил о голосовании.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем президент России Владимир Путин рассказал во время телеобращения на «Первом канале». Он отметил, что 1 июля состоится голосование, которое решит – будут ли внесены поправки в Конституцию РФ. Глава государства подчеркнул, что важно мнение каждого и власти хотят знать, чего хотят граждане. Он подчеркнул, что перемены будут только с позволения россиян.

Путин подчеркнул, что очень важно объединяться и поддерживать друг друга. Власти же готовы поддерживать их в непростые времена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поблагодарил россиян за стойкость во время пандемии. Президент отметил, что за последние месяцы увеличилось количество волонтеров.

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