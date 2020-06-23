Путин поблагодарил россиян за стойкость во время пандемии

Президент отметил, что за последние месяцы увеличилось количество волонтеров.

Об этом стало известно сегодня,23 июня. Обо всем президент России Владимир Путин рассказал во время телеобращения на «Первом канале». Он отметил, что коронавирус распространился по миру, словно пожар. Глава государства горд своим народом, который отнесся серьезно к просьбам правительства. Путин считает, что россияне хорошо справились со своей задачей – хранить свое здоровье и здоровье своих близких. Он убежден, что эпидемии можно противостоять, важно – быть готовыми ко всему, действовать сообща и следить за опытом зарубежных коллег.

Путин понимает, что нельзя полностью оградиться от всего мира.

«Мы сделали то, что раньше не делали никогда – объявили период нерабочих дней»,

— напомнил президент.

Он считает, что все было сделано своевременно и обосновано. Путин поблагодарил всех, кто продолжал работу на своих постах — не только врачей, но и власти. Глава страны заверил, что никто и никогда не останется в беде и всем помогут вовремя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что еще 16,5 тыс. жителей Петербурга проверили на коронавирус.