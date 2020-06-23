Отец погибшей на Бали блогерши Тропицель обвинил в ее смерти бойфренда

Он убежден, что мужчина «угробил уже пятерых».

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщает Telegram-канал «НеМалахов». В материале говорится, что отец погибшей блогерши Анастасии Тропицель винит в случившемся ее бойфренда – мотоинструктора Виктора. Он уверен, что мужчина специально посадил девушку на огромный байк, который больше ее в четыре раза. Безутешный родитель подчеркнул, что Виктор жил за счет своей девушки и даже пытался взломать ее счета в банках после инцидента. Мужчина уверен, что по вине Виктора скончались как минимум пять человек.

Напоминаем, что Тропицель попала в аварию 21 июня. Она сильно ударилась головой и, несмотря на надетый шлем, скончалась.

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