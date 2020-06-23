У Ефремова отберут водительские права после смертельного ДТП

Михаил Ефремов будет лишен водительских прав. Кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Михаил Ефремов будет лишен водительских прав. Кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что актер Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП в центре столицы, будет лишен водительских прав.

Об этом пишет ТАСС. Защитник актера также опроверг информацию о том, что Ефремов страдает хроническим алкоголизмов, а права у него собираются отобрать на всю жизнь.

Ранее СМИ писали, что актер — хронический алкоголик, в связи с чем его могут лишить водительских прав пожизненно.

«Он будет лишен прав, но не пожизненно, а на некоторое время», — заявил Пашаев, добавив, что такое решение вынесет суд из-за того, что Ефремов совершил ДТП в нетрезвом состоянии.

Адвокат опроверг данную информацию и заявил, что распространители таких сведений хотят привлечь к себе внимание громкими заголовками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед смертельным ДТП.