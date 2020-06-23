У Ефремова отберут водительские права после смертельного ДТП

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что актер Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП в центре столицы, будет лишен водительских прав.
Об этом пишет ТАСС. Защитник актера также опроверг информацию о том, что Ефремов страдает хроническим алкоголизмов, а права у него собираются отобрать на всю жизнь.
Ранее СМИ писали, что актер — хронический алкоголик, в связи с чем его могут лишить водительских прав пожизненно.
«Он будет лишен прав, но не пожизненно, а на некоторое время», — заявил Пашаев, добавив, что такое решение вынесет суд из-за того, что Ефремов совершил ДТП в нетрезвом состоянии.
Адвокат опроверг данную информацию и заявил, что распространители таких сведений хотят привлечь к себе внимание громкими заголовками.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед смертельным ДТП.