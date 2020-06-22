Адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед смертельным ДТП

Адвокат актера Эльман Пашаев рассказал, что актер Михаил Ефремов перед ДТП, в котором погиб водитель фургона Сергей Захаров, выпил более трехсот граммов водки.

По словам адвоката, Ефремов отправился в бар, чтобы ему налили еще, однако в этой просьбе ему отказали. Актер немного повозмущался, так как надеялся на то, что ему, как постоянному клиенту, все же сделают исключение, сообщает «Московский комсомолец».

Он рассказал, почему актер сел за руль в таком состоянии. Адвокат сообщил, что в день аварии Ефремову позвонил друг из Украины, известный артист. Он попросил его съездить в больницу, куда положили мать его сожительницы. Знакомый попросил Ефремова о помощи, потому что сам не мог прилететь в Москву из-за закрытых границ.

«Нужно было договориться с врачами. Михаил поехал просить, чтобы женщину лечили лучшие врачи. Она была при смерти», — отметил Пашаев.

Напомним, резонансное ДТП с Михаилом Ефремовым произошло 8 июня в Москве у Смоленской площади. В аварию попали Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada под управлением курьера Сергея Захарова. Как полагает следствие, актер выехал на полосу встречного движения с превышением скорости и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице от потери крови. После его смерти Ефремову переквалифицировали статью на более тяжкую. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов находился в нетрезвом состоянии. Также у него в крови нашли следы наркотиков. Сейчас он находится под домашний арестом. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российского актера Михаила Ефремова решили вырезать из сериала «Вампиры средней полосы», сообщает его коллега по сериалу актер Дмитрий Лысенков. Как сообщает «Комсомольская правда», решение о том, чтобы вырезать сцены с Ефремовым, приняли продюсеры проекта.