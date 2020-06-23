Из-за аномальной жары в Петербурге ожидается новый шторм

Аномальная жара не отступит от Петербурга до понедельника. Текущая неделя может завершиться новым штормом.

В воскресенье температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов. Ближе к вечеру в городе ждут ливни, возможны грозы со шквальным ветром.

«Часто периоды жаркой и сухой погоды при прохождении холодного фронта заканчиваются ливнями и грозами со шквалами и градом», — рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус в разговоре с «Комсомольской правдой».

Насколько интенсивными будут дожди и грозы в воскресенье, говорить пока рано. Придет ли в город шторм, зависит от того, в какой момент холодный фронт придет в Петербург. Если днем, во время максимального прогрева, то можно ожидать сильной непогоды. Если утром или вечером, вероятно обойдется без разрушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 18 июня Петербург накрыла сильная гроза с ливнем и ветром. За два часа в городе успела выпасть почти половина месячной нормы осадков — 23,55 мм.