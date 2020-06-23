В Лапландии нашли 208-летнюю жемчужницу

В Лапландии нашли 208-летнюю жемчужницу
Жемчужница была обнаружена в реке. Фото: pixabay.com

В Лапландии обнаружили редкую речную жемчужница, возраст которой насчитывает 208 лет. Солнечный свет она увидела за год до того, как Хельсинки стал столицей Финляндии.

Моллюск нашли в одной из рек региона Инари, когда Лесное управление собирало образцы флоры и фауны. Возраст прочих собранных жемчужин составлял от 73 лет до 101 года.

Образцы собирали для того, чтобы улучшить меры по защите и охране речных жемчужниц, пишет yle.fi со ссылкой на Лесное управление. Сейчас они находятся под угрозой исчезновения.

Как рассказал руководитель экологического проекта Лесного управления Хейкки Эркинаро, в Северных странах встречаются и более старые моллюски. Так, в Северной Швеции ранее обнаружили 280-летнюю жемчужницу. По словам Эркинаро, на юге жемчужницы растут быстрее, но не доживают до возраста северных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в развалах Алексеевского карьера нашли старинное сооружение с окаменелостями.

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