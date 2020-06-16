В развалах Алексеевского карьера нашли старинное сооружение с окаменелостями

В развалах Алексеевского карьера нашли старинное сооружение с окаменелостями
Окаменелости в развалах Алексеевского карьера. Фото: vk.com/club129417167

Палеонтологи нашли старинную постройку из известняка в Алексеевском карьере в Ленинградской области. Из-за осыпания стен удалось разглядеть множество окаменелостей.

Развалины старинной постройки напоминают крепостной вал. Увидеть их можно на въезде в Алексеевский карьер.

Характер сооружения установить пока не удалось. Выяснить это палеонтологи планируют позднее.

«Главное, что стены осыпаются и разваливаются, обнажая прекрасные окаменелости», — отметили они в группе «Кружок любительской палеонтологии» в соцсети «ВКонтакте».

Снимками сооружения палеонтологи поделились в сообществе.

Фото: vk.com/club129417167
Фото: vk.com/club129417167

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