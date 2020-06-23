Напавших на музыкантов у «Рыбацкого» арестовали, несмотря на слезы

Напавших на музыкантов у &#171;Рыбацкого&#187; арестовали, несмотря на слезы
Суд вынес постановление по делу о нападении на уличных музыкантов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для фигурантов дела о нападении на уличных музыкантов. Группу молодых людей обвиняют в избиении супружеской пары артистов.

Двое из обвиняемых заключены под стражу до 21 августа. Другие фигуранты отправлены под домашний арест.

«Фигуранты признают вину частично, утверждая, что девушку никто не трогал. Плакали в процессе», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как полагает следствие, нападение произошло вечером 20 июня у станции метро «Рыбацкое». Четверо молодых людей, включая двух несовершеннолетних, напали на уличных музыкантов — мужу и жену. Они нанесли потерпевшим множественные удары кулаками и ногами по голове и телу. Женщина при этом была беременна. Состояние её медики признали удовлетворительным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что причиной нападения на уличных музыкантов могло стать то, что подросткам не понравился их стиль игры.

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