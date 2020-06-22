В Петербурге задержаны подростки, которые напали на пару уличных музыкантов у метро «Рыбацкое»

Сотрудники полиции установили личности зачинщиков конфликта на Тепловозной улице музыкантами. Ими оказались молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет.

Сейчас с ними разговаривают сотрудники следственных органов, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел 20 июня на Тепловозной улице у станции метро «Рыбацкое».

Подростки напали на супружескую пару уличных музыкантов. По предварительной информации, компании не понравился стиль игры музыкантов. В результате пострадали музыканты – 29-летний мужчина и 31 летняя женщина, которые с травмами обратились за медицинской помощью. Кроме того, женщина находится на ранней стадии беременности, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице полицейские разыскивают подростков, которые напали на семейную пару уличных музыкантов. В больнице выяснилось, что вокалистка беременна.