Звезды простились с режиссером фильмов о Бэтмене Джоэле Шумахере

Звезды простились с режиссером фильмов о Бэтмене Джоэле Шумахере
Николь Кидман попрощалась с Джоэлом Шумахером. Кадр из фильма "Бэтмен навсегда"

В США после продолжительной борьбы с раком умер режиссер фильмов «С меня хватит!» и «Бэтмен навсегда» Джоэл Шумахер. Свои соболезнования выразили звезды и коллеги по цеху.

Фильмография Шумахера насчитывает десятки картин. Пик его карьеры пришелся на девяностые. Он успел поработать с такими звездами как Николь Кидман, Николасом Кейджнм, Джимом Керри и другими.

«Я очень огорчён смертью Джоэла. Он был великим художником и истинным другом… Буду скучать по нему», — сказал Николас Кейдж.

Джим Керри опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с Шумахером. В подписи он отметил, что режиссер понимал его глубже других людей и был его другом.

Актриса Николь Кидман вспоминает о Шумахере как об умном, сострадательном и забавном человеке, у которого всегда было множество историй.

«Буду по нему скучать», — написала актриса в Instagram.

К соболезнования также присоединились Кифер Сазерленд, Кори Фельдман, Кевин Смит, Эдгар Райт и другие.

Джоэл Шумахер умер в возрасте 80 лет. Среди его самых известных работ «Время убивать» с Мэттью МакКонахи, «С меня хватит!» с Майклом Дугласом и экранизации комиксов «Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин».

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