Ангелина Вовк рассказала, как пережила клиническую смерть

Телеведущая Ангелина Вовк рассказала о своих ощущениях во время клинической смерти. В больнице она провела полгода.

Вовк призналась, что плохо почувствовала себя на съемках «Голубого огонька». После госпитализации ей сделали операцию.

Каждый день в больнице для телеведущей мог стать последним. По словам Вовк, к ней даже разрешали приходить попрощаться.

В общей сложности в медучрежденях она провела полгода. Причиной этого стали различные осложнения: пневмония, заражение крови и другие. Вовк рассказала, что пережила клиническую смерть.

«Муки были очень серьезные, и вдруг мне стало так хорошо. Я почувствовала, что у меня ничего не болит, а впереди — коридор, по которому я лечу», — рассказала она в эфире телеканала «Россия 1».

К жизни её, как утверждает сама Вовк, вернули голоса матери и врачей.

Ранее gazeta.sob.ru сообщала, что Ангелина Вовк выходит замуж за историка музыки Михаила Куницына.