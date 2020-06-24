Ожирение повышает риск развития старческого слабоумия

Ученые считают, то есть связь между индексом массы тела человека и выживаемостью при различных заболеваниях. Фото: Pixabay

Ученые считают, то есть связь между индексом массы тела человека и выживаемостью при различных заболеваниях. Фото: Pixabay

Ожирение крайне негативно сказывается на работе мозга пожилых людей и повышает вероятность развития старческого слабоумия более, чем на 30%.

К такому выводу пришли британские ученые, проведя соответствующее исследование, сообщает International Journal of Epidemiology.

По мнению ученых, из-за нарастающей эпидемии ожирения одной из самых больших проблем в современном мире будет старческое слабоумие.

По данным ВОЗ, болезнь Альцгеймера и другие формы старческого слабоумия поражают около 50 миллионов людей во всем мире, а к 2030 году эта цифра может увеличиться до 75 миллионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кофе замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов, помогая человеку не набирать лишний вес даже при неправильном питании. К такому выводу пришли ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне.