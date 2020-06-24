В России за сутки потушили более 70 лесных пожаров

В России за сутки потушили более 70 лесных пожаров
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В России за сутки потушили 72 лесных пожаров. Общая площадь ликвидируемого возгорания составила 252 гектара.

Как сообщила Авиалесоохрана, за прошедшие сутки, 23 июня, на территории РФ ликвидировано 72 лесных пожара на площади 1441 гектаров. Огонь активно потушили, сообщает РИА «Новости».

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском АО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники пожарно-спасательной части тушили двухкомнатную квартиру в Московском районе Петербурга. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

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