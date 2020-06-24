Жителей России могут не пустить в ЕС после открытия границ

После того, как страны Европейского союза откроют границы, въезд в ЕС для большинства россиян может быть по-прежнему закрыт.

Страны ЕС планируют открыть границы 1 июля и снять ограничения по коронавирусу.

Попасть в ЕС смогут только граждане тех государств, где среднее число новых выявленных случаев заражения коронавирусом за две недели не превышает 16 заболевших на каждые 100 тысяч человек, сообщает The New York Times. Россия с данным показателем в 80 человек попала под запрет, тоже самое касается США и Бразилии.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России достигло 599 705 человек, выздоровело 356 429 пациентов, умерли 8 359 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба заявил, что эта мера вступит в силу с 1 июля. С этого дня в страну смогут попасть иностранные туристы, а граждане Египта смогут вылететь за границу в страны, где также открыто авиасообщение.