Пожарные тушили садовый дом на Елизаветинской улице

Пожарные тушили садовый дом на Елизаветинской улице
Пожарные потушили огонь. Фото: pixabay

В ночь на 24 июня в Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар. На Елизаветинской улице загорелся садовый дом.

Сообщение о возгорании поступило в 01:01. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что загорелся дощатый садовый дом размером 2х3 квадратных метра. Справиться с огнем удалось к 02:54. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербурга 23 июня произошел пожар. Огонь заметили в магазине «Лента» на Пулковском шоссе. По предварительным данным, воспламенились лампы на потолке.

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Петродворцовый район пожар происшествия
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