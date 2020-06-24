Пожарные тушили садовый дом на Елизаветинской улице

В ночь на 24 июня в Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар. На Елизаветинской улице загорелся садовый дом.

Сообщение о возгорании поступило в 01:01. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что загорелся дощатый садовый дом размером 2х3 квадратных метра. Справиться с огнем удалось к 02:54. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербурга 23 июня произошел пожар. Огонь заметили в магазине «Лента» на Пулковском шоссе. По предварительным данным, воспламенились лампы на потолке.