Матч «Сочи» против воспитанников «Ростова» посмотрели около 700 тысяч человек

Матч 23-го тура Российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Сочи» посмотрели 695,9 тысяч человек.

Матч занял второе место по количеству телезрителей России, сообщает информационно-аналитический портал «Рейтинг Букмекеров».

Первое место по количеству телезрителей занял матч ЦСКА — «Зенит», его посмотрели 856,8 тысяч россиян. Замыкает тройку лидеров матч тульского «Арсенала» против московского «Спартака», за которым наблюдали 680,2 тысяч человек.

Напомним, ФК «Сочи» обыграл «Ростов» со счетом 10:1. У шести игроков «Ростова» обнаружили коронавирус, их отправили на карантин, а на матч с Сочи» выпустили молодежный состав. Играть против сочинцев пришлось 18-летним резервистам из «Ростова». Молодые ребята не смогли переиграть взрослых мастеров. В итоге матч закончился со счетом 1:10 в пользу «Сочи».

«Зенит» 20 июня на выезде одержал победу над московским ЦСКА. Матч закончился со счетом 0:4 в пользу сине-бело-голубых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футбольный клуб «Ростов» ушел на двухнедельный карантин. Причиной этого стали шесть случаев коронавируса среди спортсменов. Предполагаемых зараженных изолировали от основной команды.