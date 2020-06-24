Две иномарки не смогли разъехаться на Маршала Жукова

Две иномарки не смогли разъехаться на Маршала Жукова
ДТП на Маршала Жукова. Фото: vk.com/spb_today

Утром 24 июня в Красносельском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, на проспекте Маршала Жукова не смогли разъехаться Ford и Mercedes-Benz Sprinter. Свидетели аварии пишут, что никто не пострадал. Участники ДТП ждут приезда сотрудников ДПС.

«Форд догнал Спринтер на М.Жукова. пострадавших нет. Ждут служб. Фокус пострадал сильно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Официальной информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внешнем кольце КАД во Всеволожском районе Ленинградской области 22 июня произошло ДТП с участием двух автомобилей и микроавтобуса. В аварии пострадали два человека.

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