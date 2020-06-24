Во Фрунзенском районе пенсионерка отдала за «снятие порчи» 300 тысяч рублей

Полиция раскрыла мошенничество в отношении пенсионерка, которая проживает во Фрунзенском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась пенсионерка 1935 года рождения и рассказала, что к ней в квартиру в Альпийском переулке пришла неизвестная женщина, которая под предлогом снятия порчи завладела 300 000 рублями.

У одного из домов по улице Бакунина в городе Вырица Гатчинского района по подозрению задержана ранее судимая женщина 1946 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Северной столицы полицейские разыскивают женщину «цыганской» внешности. Злоумышленница «сняла порчу» с пенсионерки и лишила ее крупной суммы. Преступный инцидент произошел 10 февраля в Ломоносове.