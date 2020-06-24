В Кировском районе у мужчины украли телефон и фитнес браслет

Данные технические устройства заинтересовали двух неизвестных, которые решили напасть на мужчину на проспекте Стачек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Происшествие произошло в субботу, 20 июня. Пострадавший 36-летний гражданин обратился в правоохранительные органы. Нападавших объявили в розыск. Спустя несколько дней, вечером 22 июня, удалось задержать одного из подозреваемый — 30-летнего безработного. Чуть позже задержали и второго мужчину. Выяснилось, что он был ранее судим.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге трое подростков украли у прохожего пистолет, а затем, угрожая новым оружием, ограбили другого мужчину. По фактам преступлений возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетние подозреваемые будут отвечать за свои действия перед законом.