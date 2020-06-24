В Петербурге девушка выпала с 5 этажа

Пострадавшей удалось выжить.

Учащаяся восьмого класса была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии после падения из окна.

Трагедия произошла утром, 23 июня, в Петроградском районе. В службу «112» позвонила бабушка 15-летней девушки. Об этом сообщают 78.ru с ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и опросили ее родственников. Они сообщили, что причиной трагедии могло стать употребление пострадавшей запрещенных наркотических веществ.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ребенок выпал из окна дома на проспекте Культуры. За малышом недосмотрела пожилая женщина. Ребенок облокотился на сетку от мошек на окне и упал с первого этажа. В настоящее время за его жизнь борются врачи.