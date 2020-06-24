Ребенок выпал из окна дома на проспекте Культуры

Ребенок выпал из окна дома на проспекте Культуры
Проводится проверка. Фото: Baltphoto

Сотрудники полиции проводят проверку по факту травмирования ребенка.

Инцидент произошел днем 23 июня. Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию поступило сообщение о падении ребенка из окна дома по проспекту Культуры. По предварительной информации, около 14:00 по недосмотру пенсионерки 1953 года рождения ее трехлетний внук забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна, расположенного на первом этаже, в результате чего малыш вывалился. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четырехлетний мальчик умер после падения из окна в Кронштадте. Он выпал из открытого окна по недосмотру родителей. В момент трагедии он находился в квартире 28-летнего отца.

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