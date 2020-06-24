Россияне во время самоизоляции тратят на еду почти половину бюджета

Согласно утвержденной ООН методике, страна, где доля затрат на продукты питания в общей структуре доходов составляет 60% и более, считается крайне бедной; 40%-50% - страной, где удовлетворяются основные потребности (ниже среднего уровня); 30%-40% - сравнительно обеспеченное население; 20%-30% - обеспеченное общество; 20% и меньше - богатое общество. Фото: pixabay.com

Согласно утвержденной ООН методике, страна, где доля затрат на продукты питания в общей структуре доходов составляет 60% и более, считается крайне бедной; 40%-50% - страной, где удовлетворяются основные потребности (ниже среднего уровня); 30%-40% - сравнительно обеспеченное население; 20%-30% - обеспеченное общество; 20% и меньше - богатое общество. Фото: pixabay.com

Во время режима самоизоляции, действующего в строгой форме на протяжении почти трех месяцев, львиная доля доходов россиян уходит на еду.

Так, в мае расходы на покупку продуктов выросли до 42%, что является одним из наиболее высоких показателей Food Index. Это говорит о продолжающемся падении уровня благосостояния граждан с марта текущего года, отмечают аналитики холдинга «Ромир», проведшие соответствующее исследование. В мае среднестатистическая семья потратила на продукты питания 23,9 тысяч рублей.

Эксперты считают, что сейчас так называемый Food Index начнет стабилизироваться, однако все еще будет превышать прежние значения, передает ТАСС. Food Index (FI) демонстрирует динамику доли затрат на продукты питания в структуре всех расходов домохозяйств и помогает определить уровень благосостояния государств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские власти намерены увеличить подоходный налог для богатых с 13% до 15%.