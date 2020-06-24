Во время режима самоизоляции, действующего в строгой форме на протяжении почти трех месяцев, львиная доля доходов россиян уходит на еду.
Так, в мае расходы на покупку продуктов выросли до 42%, что является одним из наиболее высоких показателей Food Index. Это говорит о продолжающемся падении уровня благосостояния граждан с марта текущего года, отмечают аналитики холдинга «Ромир», проведшие соответствующее исследование. В мае среднестатистическая семья потратила на продукты питания 23,9 тысяч рублей.
Эксперты считают, что сейчас так называемый Food Index начнет стабилизироваться, однако все еще будет превышать прежние значения, передает ТАСС. Food Index (FI) демонстрирует динамику доли затрат на продукты питания в структуре всех расходов домохозяйств и помогает определить уровень благосостояния государств.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские власти намерены увеличить подоходный налог для богатых с 13% до 15%.