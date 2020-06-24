Прокуратура заинтересовалась инцидентами с животными, пострадавшими при перевозке «Аэрофлотом»

В авиакомпании утверждают, что нарушений при транспортировке собак не было. Фото: pixabay.com

В авиакомпании утверждают, что нарушений при транспортировке собак не было. Фото: pixabay.com

Прокуратура проверит информацию о двух собаках, получивших серьезные травмы при перелете рейсами национального перевозчика.

Внимание правоохранителей привлекли сообщения о скандальных случаях на рейсах Петропавловск-Камчатский — Москва и Москва — Симферополь, появившиеся недавно в СМИ, передает ТАСС, ссылаясь на Екатерину Короткову, представляющую Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.

Напомним, что о происшествии первой рассказала дочь пассажирки «Аэрофлота», которая летела из Симферополя вместе с собакой и по окончанию рейса обнаружила, что переноска перепачкана кровью и грязью. Девушка предполагает, что животное сильно ударилось зубами о дверцу клетки. При этом в авиакомпании отмечают, что нарушений при транспортировке собаки не выявлено. Другой случай произошел несколько дней назад, пострадала такса, которая от удара потеряла зрение на один глаз. Её хозяйка также ждет разъяснений от представителей «Аэрофлота».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти легковушка столкнулась животным и вылетела в кювет.