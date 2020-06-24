В Петербурге поздравили с 95-летием Героя Советского Союза

Петербуржцу, Герою Советского Союза Михаилу Ашику исполнилось 95 лет в среду, 24 июня. Он остался единственным из тех, кто получил это звание в годы Великой Отечественной войны.

С юбилеем ветерана поздравил губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного. Глава Петербурга заявил, что любовь к Родине и служение ей стали смыслом жизни для тех, кто застал войну. По словам Беглова, жизнь Михаила Владимировича является примером беззаветной преданности к отчизне.

Михаил Ашик родился 24 июня 1925 года. В 1941 году он пошел получать образование в Ленинградский морской техникум, но через год его вместе с родителями эвакуировали из Ленинграда по Ладожскому озеру.

Через год он попал в Красную Армию. Участвовал в освобождении Одессы, Бессарабии, Румынии, Болгарии, Югославии. Также прошел Венгрию, Австрию и Чехословакию. Званием Героя Советского Союза его наградили за героизм, проявленный во время Эстергомского десанта.

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