Худрук Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак отмечает 70-летний юбилей

Художественный руководитель Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак в воскресенье, 14 июня, отмечает свой 70-летний юбилей.

Со знаменательным событием культурного деятеля Северной столицы поздравил глава города Александр Беглов, передает пресс-служба петербургской администрации. Он отметил преданное служение Спивака театру и Петербургу и пожелал драматургу крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для новых начинаний.

Семен Яковлевич Спивак руководит Молодежным театром на Фонтанке на протяжении более 30 лет. Кроме того, он возглавляет курсы актеров и режиссеров в РГИСИ. Первый спектакль на сцене Молодежного театра Спивака был поставлен в 1998 году, «Крики из Одессы» до сих пор имеют большой успех в театре.