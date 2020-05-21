Беглов вспомнил о личном мужестве и авторитете Шойгу в его юбилей

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с днем рождения министра обороны РФ Сергея Шойгу. В четверг, 21 мая, он отмечает 65-летие.

Беглов пожелал Шойгу крепкого здоровья, благополучия, новых побед на благо Отечества и поблагодарил его за внимание к Петербургу. В частности, за сотрудничество города и Министерства обороны. Беглов напомнил о том, что в Пушкине построен военный госпиталь для лечения больных коронавирусом, на острове Бычий открыт Пансион воспитанниц Минобороны, в Кронштадте реализуется ряд проектов.

«Он [Александр Беглов — прим. ред.] подчеркнул, что личное мужество, умение справляться с любыми сложными задачами снискали Сергею Шойгу высокий авторитет у руководства страны, в Вооружённых Силах и у россиян», — сообщает пресс-служба Смольного.

Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АО. Пост министра обороны РФ он занимает с ноября 2012 года. До этого Шойгу был губернатором Московской области и министром РФ по делам гражданской обороны, чс и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Шойгу рассказал о строительстве 16 медицинских центров в России.