Шойгу заявил, что в России завершили строительство 16 медцентров

Там будут лечить пациентов от коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 15 мая. Обо всем рассказал глава минобороны России Сергей Шойгу во время совещания с президентов Владимиром Путиным. Он заявил, что силами ведомства завершили строительство 16 медицинских центров для лечения коронавирусных больных. Учреждения разбросаны по 15 регионам страны, там смогут принимать около полутора тысячи человек. Лечить пациентов будут более двух тысяч медиков, которые уже прошли подготовку.

«В 15-ти регионах от Калининграда до Камчатки, включая юг страны, в том числе Крым, построено 16 многофункциональных медицинских центров»,

— объявил Шойгу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что антитела к COVID-19 нашли лишь у 6% петербуржцев. Исследование проводилось в вирусологическом центре городской больницы №40. Более тысячи человек в возрасте от 11 до 93 лет сдавали тесты в течение 15 дней.