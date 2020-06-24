Футболисты «Локомотива» самоизолировались на клубной базе

Игроки и тренерский штаб московского ФК «Локомотив» переселились на базу клуба в подмосковной Баковке, где будут соблюдать самоизоляцию.

Об этом сообщается на официальном сайте «Локомотива» в среду, 24 июня. В сообщении говорится, что такое решение было принято командой в связи с тем, что в премьер-лиге растет число новых случаев заражения коронавирусом.

Вице-капитан «Локомотива» Маринато Гилерме заявил, что в текущей ситуации с пандемией спортсмены не могут позволить себе идти на риск, поскольку клуб рассчитывает на первые места и выход в Лигу чемпионов.

Напомним, в мае коронавирус подтвердили у пяти человек, входящих в состав «Локомотива». Заражение подтвердили у Романа Тугарева, Тимура Сулейманова, Дмитрия Баринова, Антона Коченкова и Джефферсона Фарфана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семин считает, что руководству «Локомотива» нужно уйти в отставку.