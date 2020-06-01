Семин считает, что руководству «Локомотива» нужно уйти в отставку

Он все еще не согласен с решением о своем увольнении.
Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем рассказал бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин, пишет «Спорт-Экспресс». Он заявил, что это не ему нужно было уходить из клуба, а совету директоров и генеральному директору. Специалист назвал поведение этих людей не мужским, а также выразил непонимание – почему его решили уволить именно сейчас.
«Ведь они меня назначали и утверждали, они же и продлевали со мной контракт. А значит, должны нести за это ответственность»,
— заявил Семин.
Недовольство тренера коснулось и трансферного комитета, с решениями которых он тоже не доволен. Он считает, что люди, входящие в него, слишком заняты и поэтому не могут хорошо выполнять свою работу, связанную с клубом.
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