Месси рассказал, каким будет футбол после коронавируса

Месси рассказал, каким будет футбол после коронавируса
Лионель Месси. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Игроку страшно думать о будущем, потому что он не знает, чего ожидать.

Об этом стало известно 31 мая. Обо всем пишет El Pais. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал ситуацию, происходящую во всем мире в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, инфекция поменяла множество жизней – кто-то потерял близких, кто-то родственников или друзей. Месси понимает, что самое страшное – это смерть тех, кого любишь.

«Футбол уже никогда не будет прежним, но и не только он. Думаю, что и вся жизнь уже не будет той, к которой мы привыкли»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 6,1 миллиона зараженных человек, летальных исходов – 372 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Месси назвали лучшим футболистом за 25 лет. В список вошли футболисты, которые выходили на поле с 1994 года. Именно в этот год вышел первый номер издания.

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