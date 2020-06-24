На трассе М-10 в Ленобласти строят новую развязку

Строительство развязки, согласно контракту, должно завершиться в сентябре 2023 года.

Новая развязка появится на федеральной трассе М-10 «Россия» в деревне Ям-Ижора в Тосненском районе области. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Из-за строительных работ водителям придется ограничить скорость в границах населенного пункта до 40 км/ч.

В рамках проекта будет построена развязка с путепроводом и разворотной петлей над проезжей частью трассы. Также будет проведена реконструкция моста через реку Ижора и перекрестка трассы с улицами Павловская и Пушкинская. Кроме того, будет построен надземный пешеходный переход.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение на федеральной дороге А-181 «Скандинавия» изменится из-за строительства транспортной развязки.